Scuola: alunni con sintomi Covid isolati e sequestrati, ma è solo una fake news (Di martedì 18 agosto 2020) L’ennesima bufala vuole che gli alunni che presentano sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, vengano isolati e affidati all’autorità sanitaria. “Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all’interno dell’istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19. Si arriva a sostenere che ai genitori non … Leggi su 2anews

mariguarriello : Polemica sulla #scuola; mettere in sicurezza gli alunni, docenti, collaboratori scolastici e tutti coloro che ci lavorano è importante - markkno68939488 : RT @LaNotiziaTweet: La brutta lezione dei #presidi. I dirigenti scolastici temono processi in caso di contagi. Ma la #Azzolina seda gli ani… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: La brutta lezione dei #presidi. I dirigenti scolastici temono processi in caso di contagi. Ma la #Azzolina seda gli ani… - Gentleman738 : #scuola Vantaggi al tempo della DaD. Scena 1, incontro con vicina del piano di sotto: prof ieri ho evitato di rimpr… - raffo1900 : RT @LaNotiziaTweet: La brutta lezione dei #presidi. I dirigenti scolastici temono processi in caso di contagi. Ma la #Azzolina seda gli ani… -