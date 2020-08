Regolarizzazione migrati, Meloni (FI): “Non è servita, i dati lo certificano” (Di martedì 18 agosto 2020) Secondo Giorgia Meloni la Regolarizzazione dei migranti voluta da Bellanova è stata inutile. Poi accusa la sinistra di una “furia immigrazionista”. Si torna a parlare della sanatoria dei migranti. Ad alzare i torni sulla questione è Giorgia Meloni che, dati alla mano, accusa il Ministro Teresa Bellanova di aver proposto una misura inutile. “La Bellanova in … L'articolo Regolarizzazione migrati, Meloni (FI): “Non è servita, i dati lo certificano” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

irinac11 : @fabrizi12920606 @FrancescoSamma2 @matteosalvinimi Sarà un caso ma la regolarizzazione dei migrati la firmata lei -

Ultime Notizie dalla rete : Regolarizzazione migrati

Il Post

Diffusi i dati della procedura voluta fortemente dalla ministra dell'Agricoltura Bellanova. Ma di lavoratori nei campi ce ne sono pochi Sono oltre 207mila le domande giunte al Viminale per la regolari ...La sanatoria, nelle intenzioni del Governo, avrebbe dovuto aiutare proprio la regolarizzazione del lavoro nei campi ... come il basso numero di richieste per immigrati provenienti da Filippine ed ...