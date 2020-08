Lazio, parla il padre di David Silva: “Non aveva un accordo con i biancocelesti, vi dico cosa è successo” (Di martedì 18 agosto 2020) David Silva ha scelto la Spagna ed è diventato un nuovo calciatore della Real Sociedad.Calciomercato Lazio, sfuma David Silva: ha firmato con la Real SociedadLa Lazio del patron Claudio Lotito ha tentato a più riprese di portare in casa biancoceleste il calciatore classe 1986. I contatti sembrano esserci stati e i tifosi capitolini sognavano già il suo approdo alla corte di Simone Inzaghi. Quando sembrava davvero tutto pronto per uno degli acquisti storici della Lazio, è arrivata la batosta: David Silva firma con la Real Sociedad fino al 2022. Una scelta che, inizialmente, sembrava essere arrivata all'improvviso per il calciatore ex Manchester City.Lazio, Tare sul dietrofront di ... Leggi su mediagol

tancredipalmeri : Il Triplete al contrario della Juventus: in 20 ore eliminazione-esonero-assunzione. E di colpo Sarri viene dipinto… - Mediagol : #Lazio, parla il padre di #DavidSilva: “Non aveva un accordo con i biancocelesti, vi dico cosa è successo” - Mediagol : #Lazio, parla il padre di David Silva: 'Non aveva un accordo con i biancocelesti, vi dico cosa è successo'… - oscarvalle1984 : RT @FONTIANONIME1: La #Lazio, dopo aver perso #DavidSilva, vuole riprovarci con due nomi: #JamesRodriguez del #RealMadrid e #Origi del #Liv… - titty_napoli : RT @FONTIANONIME1: La #Lazio, dopo aver perso #DavidSilva, vuole riprovarci con due nomi: #JamesRodriguez del #RealMadrid e #Origi del #Liv… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio parla

Lazio a caccia di rinforzi di esperienza, un po’ in tutti i reparti, in vista del ritorno in Champions. Per la difesa spunta il nome di un ex Serie A. Parliamo di Matej Nastasic, 27enne serbo in forza ...E i numeri (4 morti, oltre a 51 contagi nel Lazio, 46 in Veneto e 43 in Lombardia), dicono che ... attua il protocollo sanitario allora non gli si deve imputare nulla. Non parliamo di scudo penale ...