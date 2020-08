La Roma a Friedkin: faremo un grande club (Di martedì 18 agosto 2020) Un ingresso in punta di piedi. Senza proclami, ma con l'obiettivo di rendere la Roma «uno dei principali nomi nell'universo calcistico». Thomas Dan Friedkin si presenta a distanza, costretto dalle circostanze a restare ancora lontano dal gioiello che ha comprato, ma pure con la voglia di mantenere un profilo basso e una certa discrezione, come ha scelto di fare per tutti i lunghi mesi della trattativa. Da ieri, quando erano passate da pochi minuti le 15, la Roma è sua: il closing è avvenuto nello studio Dla Piper - che ha assistito in questi anni Pallotta - dove i legali italiani delle due parti si sono collegati con i colleghi americani a Houston e a Boston, una ventina di persone in tutto. I nuovi proprietari si presenteranno nella Capitale appena l'emergenza Covid lo consentirà, intanto le firme ... Leggi su iltempo

