La complessità di un tempo sospeso (Di martedì 18 agosto 2020) «Se si smaterializza il lavoro, mi smaterializzo anche io». Dopo aver passato qualche giorno a riaprire e mettere in ordine una casa di famiglia in cui non andava più nessuno da anni, un’amica ha deciso di andare incontro, così, alle incertezze del futuro che ci aspetta, smaterializzandosi anche lei. Non è la sola che conosco a prepararsi con l’invenzione di cambiamenti possibili alle decisioni, per ora insondabili, che governi e istituzioni varie prenderanno nei prossimi mesi. Quando sono entrata nella … Continua L'articolo La complessità di un tempo sospeso proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

bowiehasmyheart : + la sua complessità ed umanità. Un personaggio molto impertetto che al tempo stesso è entrato nel mio cuore e non è più uscito. - LucienVangon : In questo articolo, con grande senso della complessità del reale, si dice che non si manderanno più i figli a scuol… - falconelucifero : @cesco_78 Io penso ci siano diversi tipi di utenti: nerd veri che non si fanno spaventare da soluzioni complesse, n… - Chef_Artista : RT @microsoftitalia: Oggi, il futuro di @Microsoft365 unisce quello che abbiamo progettato da tempo ai più recenti cambiamenti basati sulle… - pedoluna : giuro solennemente di impegnarmi a vedere le cose nella loro complessità e tridimensionalità nel tempo e nello spaz… -

Ultime Notizie dalla rete : complessità tempo Uno sguardo pedagogico sulla mafia nel pensiero di Borsellino e Don Antonello Giannotti l'eco di caserta