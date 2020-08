Koeman conferma: “Barcellona? Manca solo la firma” (Di martedì 18 agosto 2020) Ronald Koeman conferma che sarà il prossimo allenatore del Barcellona. L’ormai ex CT olandese ha rilasciato alcune battute a ‘NOS’: “Questo è il momento di accettare l’incarico di allenatore del Barcellona. Mi piacerebbe, ma nulla è ancora definitivo. Un accordo è definitivo quando vi sono le firme sul contratto, solo allora è al cento per cento sicuro. Manca solo la firma“. Barcellona, sarà Koeman il prossimo allenatore: l’olandese firmerà un biennale “Messi? E’ la prima volta che sta seriamente pensando all’addio. Sono qui da anni e non ho mai visto certe cose…” Arthur, problemi su problemi: positivo all’alcoltest dopo un incidenteL'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Koeman conferma Koeman conferma: «Io allenatore del Barcellona? Manca solo la firma» Calcio News 24 Koeman conferma: «Io allenatore del Barcellona? Manca solo la firma»

«Questo è il momento di accettare l’incarico di allenatore del Barcellona. Mi piacerebbe, ma nulla è ancora definitivo. Un accordo è definitivo quando vi sono le firme sul contratto, solo allora è al ...

Barcellona: Ufficiale, esonerato Setien. Koeman in pole per la panchina

«Questo è il momento di accettare l'incarico di allenatore del Barcellona. Mi piacerebbe, ma nulla è ancora definitivo. Un accordo è definitivo quando vi sono le firme sul contratto, solo allora è al ...