Inzaghi e il mercato: “Stiamo trattando giocatori importanti” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIeri l’arrivo in Austria, oggi il primo giorno di ritiro a Seefeld in Tirol. Il Benevento ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura in serie A con l’ambizione di ottenere quella che sarebbe la prima salvezza della sua storia nel massimo campionato. Mister Inzaghi ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto della situazione parlando di Glik, del gruppo a sua disposizione e del mercato: Sfida – “Siamo qui dopo un percorso meraviglioso, in serie A sarà tutto più complicato ma penso che abbiamo a disposizione un ritiro bellissimo, una squadra con certi valori. Sappiamo che chi viene promosso in serie A per nove volte su dieci retrocede, per questo dobbiamo essere pronti a tutto e a dare tutto quello che abbiamo”. Ritiro – “Conosco questo gruppo e non ho ... Leggi su anteprima24

