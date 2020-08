Grande Fratello Vip 5, torna il reality condotto da Alfonso Signorini: ecco i nomi dei concorrenti (Di martedì 18 agosto 2020) Manca meno di un mese al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale 5 sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini. Al suo fianco come opinionisti spazio al riconfermato Pupo e alla new entry Antonella Elia, concorrente che si è classificata al sesto posto lo scorso anno ed è reduce dall’esperienza travolgente di Temptation Island. Chi entrerà nella casa più spiata d’Italia il 14 settembre? È il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dopo mesi di indiscrezioni ad annunciare i nomi dei primi quattro concorrenti, partendo da un nome molto famoso: il cantante Fausto Leali. Ventisei album pubblicati, tredici partecipazioni al Festival di Sanremo e molti successi nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

