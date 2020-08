Formula 1 - Face for fan, a Monza il tifo diventa "virtuale" (Di martedì 18 agosto 2020) Il Gran Premio d'Italia di Formula 1, come anticipato, si svolgerà a porte chiuse. Sulle tribune dell'Autodromo Nazionale di Monza, però, ci sarà spazio per dei tifosi "virtuali": grazie all'iniziativa benefica Face for fan, gli appassionati potranno ricreare la propria silhouette a grandezza naturale che verrà poi riprodotta su delle sagome che saranno posizionate per tutto il weekend di gara sulle gradinate della pista brianzola.Il ricavato andrà in beneficenza. Per creare una sagoma basta collegarsi con il proprio smartphone al sito dell'autodromo, selezionare una delle maglie disponibili (sono presenti fantasie legate al Gran Premio d'Italia e alle varie nazionalità dei tifosi) e scattare un selfie. Trattandosi di un'iniziativa benefica, per la realizzazione ... Leggi su quattroruote

FormulaPassion : #F1 | #Monza, tifosi virtualmente presenti all’Autodromo per una gara di solidarietà -