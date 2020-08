Diletta Leotta svela i segreti del suo guardaroba (Di martedì 18 agosto 2020) La passione per la moda, Diletta Leotta ce l'ha da quando era bambina. 'Ricordo che avevo tanti vestiti ed erano le sorelle più grandi ad approfittare del mio armadio', ha rivelato in un'intervista al ... Leggi su lookdavip.tgcom24

Schetweet : @Marmat83 Ma parliamo sempre di una redazione dove parlano delle attività orali di Diletta Leotta... - Riccardo_ScZ : @FormulaHumor Potrei uscire con diletta Leotta ma non riesco ad incrociarla in giro - zazoomblog : Diletta Leotta festeggia il compleanno in abito oro e senza Scardina (Foto) - #Diletta #Leotta #festeggia - MatteoGrandi888 : RT @Joebike17: Vincere l'europa League dopo essere stati eliminati ai gironi di Champions è come essere lasciati da diletta Leotta e poi me… - Joebike17 : Vincere l'europa League dopo essere stati eliminati ai gironi di Champions è come essere lasciati da diletta Leotta… -