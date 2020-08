Diffamazione amministrazione di condominio per presunte irregolarità contabili (Di martedì 18 agosto 2020) Revoca amministratore di condominio: il fattoL'articolo 2059 del codice civileLa sentenza 1211/2020 del Tribunale di VicenzaRevoca amministratore di condominio: il fattoTorna suTizio e Caio ricorrono al Tribunale di Vicenza per ottenere la revoca del precedente amministratore del condominio ove risiedono con conseguente nomina di un nuovo amministratore.Nelle motivazioni del ricorso riferiscono che l'operato dell'amministratore è caratterizzato "da irregolarità contabili e gravi carenze di gestione, tra cui l'indebita appropriazione di denaro del conto condominiale e la non tracciabilità di tutte le somme in entrata e in uscita degli ultimi anni, che hanno indotto i ricorrenti ad impugnare più volte i consuntivi e i bilanci di previsione".L'amministratore di cui si chiedeva la revoca agi... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Diffamazione amministrazione di condominio per presunte irregolarità contabili: Revoca… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffamazione amministrazione Accalappiano 3 cagnolini e "mamma Anna" si sfoga su Fb: il Comune la accusa di diffamazione, caos a Baronissi SalernoToday "Offese sui social". E il sindaco denuncia

Così ha deciso di sporgere querela per diffamazione nei confronti dell’autore di quel ... pronta "a tutelare qualsiasi episodio offensivo all’onorabilità dell’amministrazione comunale o dei dipendenti ...

Vara e Don Giovanni, esclusiva Messinaora.it: l’Assessore Enzo Caruso risponde alle critiche

di Michele Bruno – A seguito del nostro servizio (qui) sulla questione che ha riguardato la mancata organizzazione della Vara quest’anno a seguito dei rischi legati al Covid 19 e le dichiarazioni che ...

Così ha deciso di sporgere querela per diffamazione nei confronti dell’autore di quel ... pronta "a tutelare qualsiasi episodio offensivo all’onorabilità dell’amministrazione comunale o dei dipendenti ...di Michele Bruno – A seguito del nostro servizio (qui) sulla questione che ha riguardato la mancata organizzazione della Vara quest’anno a seguito dei rischi legati al Covid 19 e le dichiarazioni che ...