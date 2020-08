Caso Viviana Parisi: era “fragile, aveva avuto problemi con manie di persecuzione e deliri mistici”, dopo l’incidente “era agitata e impaurita” (Di martedì 18 agosto 2020) Proseguono per il 15° giorno le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, trovata morta 5 giorni dopo nelle campagne di Caronia. Circa 70 persone, tra Vigili del fuoco, Protezione civile, Forestale, Polizia, Guardia di finanza e militari del Nucleo cacciatori dei Carabinieri e cani specializzati, stanno scandagliando la zona dove è stato trovato il corpo della dj 43enne, controllando anche pozzi, fontane abbeveratoi e Casolari. Oggi è previsto un nuovo vertice per orientare le ricerche. Anche i familiari di Gioele proseguono le loro ricerche dei boschi di Caronia, aiutati da amici: ieri i genitori di Viviana hanno chiesto al procuratore di Patti, Angelo Cavallo, di potere effettuare ricerche in modo ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Caso Viviana Parisi: proseguono senza sosta le ricerche di Gioele con droni e cani - #Viviana #Parisi: #proseguono… - Italo_Giusto : Un'ipotesi per il caso di #Viviana e #Gioele a #Caronia. Se è vero che il bimbo potrebbe essere stato aggredito d… - infoitinterno : Un altro 'caso Viviana'? È sparita da due giorni Trovata l'auto bruciata - Roberto28132743 : il caso Viviana Parisi ecco che come un soffio di vento oserei dire divino la nebbia si dirada, e trapelano nuove v… - infoitinterno : Caso Viviana Parisi, il teste: 'Gioele era vivo dopo l'incidente' -