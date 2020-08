Bartomeu: “Abbiamo scelto Koeman per la sua filosofia e perché conosce il club” (Di martedì 18 agosto 2020) Il numero uno del Barcellona, Bartomeu, ha parlato alla tv ufficiale del club catalano, che si appresta a ripartire con Koeman come nuovo tecnico dopo l’esonero di Setién. Queste le sue dichiarazioni: “Koeman? Se non ci saranno novità nei prossimi giorni, prenderà lui le redini della squadra. Lo abbiamo scelto per la sua esperienza, per la sua filosofia e perché conosce il club. A gennaio aveva un impegno con l’Olanda, mancavano pochi mesi all’Europeo 2020. Non poteva lasciare l’Olanda senza un CT, lui è stato il primo che abbiamo contattato. Adesso ha potuto lasciare, è un sogno per lui. Abidal? La decisione è stata una sua scelta. Lo ringrazio per il lavoro che ha fatto fino ad ora. Dimissioni? Non abbiamo ... Leggi su alfredopedulla

