Un settembre bollente attende maggioranza e governo (Di lunedì 17 agosto 2020) AGI - Un settembre 'bollente' per maggioranza e governo. La ripresa dei lavori del Parlamento dopo la pausa estiva si preannuncia alquanto delicata, con tanti dossier rinviati e diversi nodi ancora da sciogliere. Al di là dei provvedimenti di più stretta competenza governativa, toccherà soprattutto al Parlamento affrontare questioni non poco spinose, rinviate appunto a settembre per evitare spaccature e incidenti di percorso per la maggioranza. Si va dalla legge elettorale alle nuove norme contro l'omofobia, dal conflitto di interessi alle modifiche dei decreti Sicurezza, passando per le proposte di legge sulla cittadinanza, la riforma dello sport e la separazione delle carriere dei magistrati. A settembre, poi, il ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Un settembre bollente attende maggioranza e governo - 80_82 : RT @ilgiornale: Il Parlamento affronterà questioni delicate e Conte ora trema davvero. Dai decreti Sicurezza alla legge elettorale: ecco tu… - TwittGiorgio : Conte può perdere la poltrona: che cosa accadrà tra un mese - paoloigna1 : Vedremo tutto dopo il 21 settembre, ora siamo in piena campagna elettorale e ognuno gira la frittata come può...… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Il Parlamento affronterà questioni delicate e Conte ora trema davvero. Dai decreti Sicurezza alla legge elettorale: ecco tu… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre bollente Un settembre bollente attende maggioranza e governo AGI - Agenzia Giornalistica Italia Un settembre bollente attende maggioranza e governo

AGI - Un settembre 'bollente' per maggioranza e governo. La ripresa dei lavori del Parlamento dopo la pausa estiva si preannuncia alquanto delicata, con tanti dossier rinviati e diversi nodi ancora da ...

Ferragosto fa rifiatare ristoratori e albergatori di Viterbo. Bianchini: "Ma da settembre sarà dura"

Non solo gli alberghi, i bed and breakfast e le case vacanze: in questi giorni di Ferragosto a Viterbo sono pieni anche i ristoranti. Se tre mesi di lockdown pesano ancora come macigni sulle finanze d ...

AGI - Un settembre 'bollente' per maggioranza e governo. La ripresa dei lavori del Parlamento dopo la pausa estiva si preannuncia alquanto delicata, con tanti dossier rinviati e diversi nodi ancora da ...Non solo gli alberghi, i bed and breakfast e le case vacanze: in questi giorni di Ferragosto a Viterbo sono pieni anche i ristoranti. Se tre mesi di lockdown pesano ancora come macigni sulle finanze d ...