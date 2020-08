Scuola, le richieste dei presidi: “Scudo penale per i contagi e date certe per i banchi monoposto” (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – Settembre si avvicina e con la riapertura della Scuola, programmata per il 14, si moltiplicano i problemi (banchi monoposto, mascherine, distanziamento) e infiamma la polemica sulla gestione finora fallimentare da parte del governo giallofucsia. Stavolta tocca ai presidi, che chiedono al governo di rivedere la norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro per beneficiare di una sorta di scudo penale per gli eventuali casi di Covid-19. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, fa presente: “Abbiamo chiesto prima della riapertura delle scuole di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Il Covid è equiparato a un incidente sul lavoro. ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Scuola richieste Pubblicato il numero di richieste per l’inserimento nelle GPS di Vicenza Orizzonte Scuola Scuola, presidi: “Nessuna responsabilità penale in caso di contagio”

“Abbiamo chiesto prima della riapertura delle scuole di rivedere la responsabilità penale imputabile ... Non è possibile che lo vengano a sapere all’ultimo momento: l’organizzazione richiede tempo”. A ...

Scuola, i presidi chiedono lo scudo penale

Nel presentare «Il vademecum per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21» che l'ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) ha messo disposizione dei propri soci i ...

