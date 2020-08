Salvini: “Ricorso discoteche al Tar assolutamente giusto” (Di lunedì 17 agosto 2020) Le discoteche che hanno deciso di ricorrere al Tar contro l’ordinanza hanno fatto “assolutamente bene” perché “non c’è un’emergenza in corso”, visto che oggi e ieri i morti per coronavirus “sono quattro”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘In onda’ su La7. “Ci sono di migliaia di posti di lavoro a rischio – ha proseguito Salvini – per un provvedimento senza nessuna giustificazione scientifica. Ieri sono sbarcati più clandestini rispetto agli italiani risultati positivi al tampone, ci sono 56 ricoverati in terapia intensiva in tutta Italia. Oggi i bambini che tornano a scuola in Svizzera non hanno l’obbligo di mascherina in classe. Il resto d’Europa, stando ai ... Leggi su udine20

InOndaLa7 : Discoteche, #Salvini: Bene il ricorso al Tar, provvedimento senza nessuna giustificazione scientifica. Ieri sono sb… - AlessandroFusi9 : RT @pbecchi: Che fare? Leggete. 1. le associazioni di categoria possono ricorrere al TAR, 2. i cittadini non paghino le multe e facciano ri… - ilcentrotirreno : Salvini: 'Ricorso discoteche al Tar assolutamente giusto' - infoitinterno : Chiusura discoteche, Salvini: “Nessuna giustificazione scientifica, giusto il ricorso dei gestori” - 48clelia48 : RT @pbecchi: Che fare? Leggete. 1. le associazioni di categoria possono ricorrere al TAR, 2. i cittadini non paghino le multe e facciano ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Ricorso Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera