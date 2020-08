Roma, closing concluso: inizia l'era di Dan Friedkin (Di lunedì 17 agosto 2020) closing concluso, la Roma è ufficialmente di Dan Friedkin. L'operazione si è completata verso le 16 italiane, con il bonifico del nuovo proprietario a copertura dell'impegno economico assunto con ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #ASRoma - Closing ultimato: #Friedkin è il nuovo proprietario - AlfredoPedulla : Il #Barcellona prepara l’annuncio di #Koeman. E #Pochettino aspetta ancora, come #DeRossi il closing #Roma - amatadx : RT @AliprandiJacopo: ??Terminato il closing, la Roma è di Dan #Friedkin! L’annuncio dopo la chiusura della Borsa. #ASRoma - juanne78 : RT @AliprandiJacopo: ??Terminato il closing, la Roma è di Dan #Friedkin! L’annuncio dopo la chiusura della Borsa. #ASRoma - augustociardi75 : Leggete qui se volete ?????????? -

ROMA - Procedure completate, closing effettuato. Adesso non resta che attendere il comunicato finanziario che sancirà in maniera ufficiale il passaggio della Roma da James Pallotta al Gruppo Friedkin ...