«Project Power» su Netflix, tutto sul sequel (che potrebbe essere una serie tv) (Di lunedì 17 agosto 2020) Project Power è il film sorpresa di questo Ferragosto e non è così semplicemente perché svetta ovunque nella top 10 Netflix bissando i successi di quasi tutti i film con superstar prodotti come Original dalla piattaforma (The Old Guard, Tyler Rake, 6 Underground). Project Power ha un ingrediente magico e irresistibile per tutti gli amanti dei fumetti e dei supereroi: è una storia piena di super poteri, anzi una storia che, incentrata su come questi si acquisiscono e possano essere assolutamente unici e personali, ha il fascino del film o albo 0 o 1 che segna la genesi di ogni nuovo supereroe. Morale: in due ore ti scorre sotto gli occhi una summa di tutte le gradazioni di super potere conosciuto senza che però ci sia la classica trama del ... Leggi su gqitalia

