Pordenone, ora servono investimenti e una comunicazione migliore (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Pordenone riparte da Attilio Tesser che ha rinnovato il contratto fino al 2022. Reduce da un grande ciclo, ora serviranno investimenti per mantenere la squadra a certi livelli. E magari una comunicazione anche migliore per evitare che certi spifferi su cose delicate (magari note e non pubblicizzate per rispetto) vadano a senso unico, meglio occuparsi dei giochini social se manca professionalità per altre cose. Il Pordenone ha fatto cose eccellenti negli ultimi anni, ma la prossima Serie B sarà ancor più competitiva, con squadre che già si stanno attrezzando per un campionato di vertice. Quindi il Pordenone dovrà superarsi per ripetere l’ultima, strepitosa, stagione. Foto: Twitter Pordenone L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla

TRIESTE Otto contagi ieri e quindici nella giornata di Ferragosto, con la solita preponderanza di casi positivi dovuti a contatti con l’estero e con altre zone d’Italia. In Friuli Venezia Giulia la cu ...

MISTER TESSER, ACCORDO PROLUNGATO FINO A GIUGNO 2022

Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di serie B. L’allenatore e il club hanno prolungato di una stagione il contratto in essere, con nuova scadenza giugno ...

Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di serie B. L'allenatore e il club hanno prolungato di una stagione il contratto in essere, con nuova scadenza giugno ...