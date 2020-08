Pensionamento solo con i contributi, per le donne con sconto: ecco di cosa si tratta (Di lunedì 17 agosto 2020) Pensionamento solo con i contributi e per le donne uno sconto maggiore, si tratta della pensione anticipata, vediamo i particolari per aderire rispondendo ai nostri lettori. La pensione anticipata fa parte delle pensioni news attualmente in vigore nel 2020. Pensione anticipata solo con i contributi Buongiorno mi chiamo Laura e avendo 31 anni di contributi Inps e 49 anni di età, c è la possibilità di avere una pensione? Grazie L. Lei è molto giovane per la pensione, 49 anni sono davvero pochi per fare un’ipotesi di pensione. Ma ipotizziamo che la pensione anticipata rimanga invariata, attualmente prevede la possibilità per le donne di accedere alla pensione con 41 e 10 mesi a ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensionamento solo con i contributi, per le donne con sconto: ecco di cosa si tratta -