Paragone, il sospetto su Mattarella: “È complice” (Di lunedì 17 agosto 2020) Paragone non ne può più di questo governo. Il senatore ex M5s va all’attacco contro Conte e protesta contro il ruolo minoritario assunto dal Parlamento negli ultimi mesi. Intervistato dal quotidiano La Verità il giornalista e politico attacca anche il suo ex partito, diventato ormai succube e ombra del Partito Democratico. Nutre anche un sospetto nei confronti del Capo dello Stato. Paragone contro tutti Il senatore Gianluigi Paragone va all’attacco del governo. Il suo nuovo partito, Italexit, ha un programma chiaro: portare l’Italia fuori dall’Europa e dell’Euro. Un partito dichiaratamente anti-sistema che vuole uscire dalla Moneta Unica. Non mancano le accuse al Movimento Cinque Stelle, con qui è stato eletto nel 2018. A Luigi Di Maio riserva l’affondo ... Leggi su newspad

Mario84441682 : Covid hospital e camorra in Campania, bomba-Paragone: c'è un atroce sospetto - anto_galli4 : RT @noitre32: SILENZIO-ASSENSO? Covid hospital e camorra in Campania, bomba-Paragone: c'è un atroce sospetto - xblunotte : RT @tempoweb: #COVID19 e camorra in #Campania Bomba-Paragone Un atroce sospetto - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @tempoweb: #COVID19 e camorra in #Campania Bomba-Paragone Un atroce sospetto - Max79863712 : RT @tempoweb: #COVID19 e camorra in #Campania Bomba-Paragone Un atroce sospetto -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone sospetto Linus sulle discoteche: “Quale imbecille ha pensato che potessero aprire senza assembramenti? I ragazzi… Il Fatto Quotidiano La verità sui contagi dell'estate: tutto quello che nessuno dice

I media italiani si stanno nuovamente schiantando sul coronavirus: il rischio di un'ondata di "infodemia" è più che contreto. Risulta problematico capire come, a fronte di un moderato aumento dei cont ...

Ragazzo preso per il collo da poliziotto, sospetta motivazione razzista

La gente urla e qualcuno fa il paragone con i fatti di Minneapolis e del caso di George Floyd.Siamo a Vicenza, in piazza Castello. Roma, 11 ago. (askanews) - Un video di 58… Leggi ...

I media italiani si stanno nuovamente schiantando sul coronavirus: il rischio di un'ondata di "infodemia" è più che contreto. Risulta problematico capire come, a fronte di un moderato aumento dei cont ...La gente urla e qualcuno fa il paragone con i fatti di Minneapolis e del caso di George Floyd.Siamo a Vicenza, in piazza Castello. Roma, 11 ago. (askanews) - Un video di 58… Leggi ...