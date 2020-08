Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 17 agosto (Di lunedì 17 agosto 2020) La programmazione di questa sera, lunedì 17 agosto, per i maggiori canali Rai e Mediaset. Questa sera in onda sui canali Rai Su Rai 1 questa sera in prima serata va in onda La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata, tratto dall’ominimo romanzo omonimo di Andrea Camilleri, con Michele Riondino ed Ester Pantano. Giovanni Bovara è il nuovo ispettore capo ai mulini, arrivato su incarico del Ministero per far rispettare la tassa sul macinato che poco piace alla popolazione locale. La sua vita sarà a rischio mentre tenterà di far venire alla luce un gioco di depistaggi e potere. Hawaii Five – 0 torna con una nuova puntata ad intrattenere gli appassionati su Rai 2. Jerry si sta ancora riprendendo da una sparatoria avvenuta settimane prima, ma sono soprattutto i risvolti psicologici ad ... Leggi su thesocialpost

