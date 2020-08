Nuova ondata di caldo africano previsto sull'Italia per metà settimana (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma - Passata la metà di agosto l'anticiclone subtropicale continua a mantenere le sue radici sulle basse latitudini mediterranee, coinvolgendo anche parte d'Italia con caldo intenso e afa. Sono soprattutto le estreme regioni meridionali a risentire dei suoi effetti, con le temperature che raggiungono punte di 38/40°C in Sicilia. caldo più sopportabile invece al Centro-Nord, ma con clima a tratti afoso sulle pianure e sui litorali, anche se con il transito di alcuni temporali su tratti del Nord. Entro la metà della settimana assisteremo però ad un'inversione di tendenza, anche se solo temporanea. Una saccatura depressionaria transiterà sul centro Europa puntando poi i Balcani e arrecando alcuni temporali dapprima ... Leggi su abruzzo24ore.tv

RaiNews : Code negli aeroporti, nuova frontiera per scongiurare la seconda ondata di coronavirus. Tamponi a coloro che rientr… - agorarai : 'Bisogna organizzarsi al meglio in vista di un'eventuale nuova ondata. Invito tutti i presidenti di regione a cerca… - LegaSalvini : MIGRANTI, RISCHIO NUOVA ONDATA DA ALGERIA E TUNISIA - Marc_OTSS : RT @RobertoMerlino1: Buongiorno. Il Governo chiude per 3 settimane le discoteche, al fine di prevenire una nuova ondata di contagi. Salvini… - Danyinter91 : RT @Jnterista_5: Pirlo ha chiuso le discoteche salvando l'Italia da una nuova ondata. Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ondata Nuova ondata Covid: all'Asl Na1 giunte 1950 segnalazioni rientro da estero Agro24 Nuova ondata di caldo africano previsto sull'Italia per metà settimana

Passata la metà di agosto l'anticiclone subtropicale continua a mantenere le sue radici sulle basse latitudini mediterranee, coinvolgendo anche parte d'Italia con caldo intenso e afa. Sono soprattutto ...

Sharon Stone e l’annuncio disperato: “Mia sorella positiva al Covid”

“Indossate una mascherina, fatelo per voi stessi e per gli altri”. L‘accusa di Sharon Stone che rivolge a coloro che leggono il suo grido di aiuto, è racchiusa in uno scatto fotografico che ha pubblic ...

Passata la metà di agosto l'anticiclone subtropicale continua a mantenere le sue radici sulle basse latitudini mediterranee, coinvolgendo anche parte d'Italia con caldo intenso e afa. Sono soprattutto ...“Indossate una mascherina, fatelo per voi stessi e per gli altri”. L‘accusa di Sharon Stone che rivolge a coloro che leggono il suo grido di aiuto, è racchiusa in uno scatto fotografico che ha pubblic ...