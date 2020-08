L’album pazzo di Joe Cocker che mette fine all’era degli hippy (Di lunedì 17 agosto 2020) Questo album è stato forse il picco di tutta la carriera di Joe Cocker, ma contiene (i semi di) tutto il meglio e tutto il peggio che uno possa immaginarsi. Questo doppio, ai tempi un oggetto imperdibile che ogni buon ascoltatore di musica aveva in discoteca, prima di tutto è veramente un disco epocale, che fotografa come pochi un momento storico già di fatto consegnato ai posteri. È infatti la cronaca (esiste anche quella cinematografica) di un tour totalmente folle, caciarone e senza freni, irripetibile.L’anno è il 1970, e – ricordiamolo – Joe è reduce dalla trionfale presenza sul palco di Woodstock l’estate precedente. La sua maglietta psichedelica, la panzetta, i capelli lunghi tutti intrecciati dal sudore, e quel dimenarsi come un burattino spastico sono diventate una delle icone del Festival, che ... Leggi su linkiesta

d0minius : L’album pazzo di Joe Cocker che mette fine all’era degli hippy -

Ultime Notizie dalla rete : L’album pazzo Beatles, Paul McCartney svela: “La canzone di John Lennon che mi sconvolse è…” R3M