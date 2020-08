Juve, Arthur denunciato dalla polizia: positivo all’alcol test (Di lunedì 17 agosto 2020) Non una bella estate quella che sta passando Arthur, centrocampista delle Juventus ma non ancora presentato dopo lo scambio dello scorso mese che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona. Il centrocampista brasiliano, in guerra con il Barcellona, è risultato positivo nella notte all’alcol test. Come si legge su Diari di Girona, il calciatore nella notte è stato protagonista di un lieve incidente stradale a bordo della sua Ferrari. Il calciatore, intorno alle 4 del mattino, a Palafrugell nei pressi di Girona, è salito su un marciapiede prendendo in pieno un palo. Una pattuglia della polizia locale di passaggio, arrivata in soccorso ha notato il calciatore in lieve stato d’ebrezza e ha deciso di sottoporlo al test. Da li la positività, con la ... Leggi su alfredopedulla

