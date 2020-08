Gemma Galgani sta soffrendo: la dama pensa ancora a Nicola Vivarelli? (Di lunedì 17 agosto 2020) Questo articolo . Gemma Galgani sta soffrendo per amore? Sembrerebbe che nella mente e nel cuore della dama ci sia ancora Nicola Vivarelli: la verità sulla dama di U&D. Gemma Galgani in questi giorni sta soffrendo a causa della lontananza di Nicola Vivarelli? I due, infatti, come sappiamo, sembrano ormai avere rotto del tutto, per poi essersi detti … Leggi su youmovies

Notiziedi_it : Gemma Galgani, stavolta la frecciata arriva da Nicola Vivarelli - conlaC_ : Più lacrime di quelle di Gemma Galgani. E ho detto tutto. #DayDreamer - zazoomblog : Gemma Galgani lo sfogo su Instagram: “Difficilissimi mesi trascorsi…” haters l’attaccano e lei cancella i commenti… - infoitcultura : Uomini e Donne, dal trono transgender alle news su Gemma Galgani - infoitcultura : Gemma Galgani, dopo Sirius non resiste -