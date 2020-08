Fa troppe puzzette in ufficio e pesa 190 kg: lo licenziano, ma quando la moglie… (Di lunedì 17 agosto 2020) Fa troppe puzzette in ufficio e per questo lo licenziano: può succedere davvero? Ebbene sì. L’assurda vicenda è accaduta nel New Jersey. Richard Clem, lo sfortunato protagonista, ha 70 anni. Nel 2004 l’azienda Case Pork Roll, che si occupa di vendita all’ingrosso di carne, lo assume. A causa del suo grave stato di obesità, però, l’uomo decide di sottoporsi poco dopo ad un intervento di bypass gastrico per ridurre lo stomaco. L’operazione ha sicuramente comportato una perdita di peso, tuttavia gli ha causato un disagio non da poco. Infatti, Richard Clem adesso soffre di flatulenza e attacchi di diarrea incontrollabili. Ma vediamo bene cosa è successo… puzzette continue sul posto di lavoro: viene ... Leggi su velvetgossip

