Edilizia USA, cresce la fiducia dei costruttori (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – Recupera ancora la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall’indice NAHB. Ad agosto il dato si è attestato a 78 punti dai 72 di luglio, risultando anche sopra il consensus di 73 punti. L’indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell’arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo. Per quanto riguarda le singole componenti dell’indice, quello sulle vendite attuali è salito a 84 punti da 78, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è cresciuto a 78 punti dai 75 precedenti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti si ... Leggi su quifinanza

