Discoteche chiuse fino al 7 Settembre e mascherine all’aperto (Di lunedì 17 agosto 2020) A causa dell’aumento costante dei contagi negli ultimi giorni, il Governo ha deciso di chiudere le Discoteche da oggi, 17 Agosto, fino al 7 Settembre. Nonostante gli sforzi dei gestori nel contenere i contagi, i loro locali sono stati chiusi, ancora una volta, con la nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Discoteche, ma non solo: l’ordinanza impone, infatti, la chiusura di tutte le attività da ballo – sia nelle Discoteche che nei luoghi pubblici, sulle spiagge e negli stabilimenti aperti al pubblico. Per quanto riguarda le mascherine, sarà obbligatorio indossarle in tutti i luoghi pubblici, anche all’aperto, dalle 18 alle 6. Resta invariato l’obbligo di indossare le protezioni, in qualsiasi fascia oraria, ... Leggi su sbircialanotizia

Pinucciosono : Chiuse #discoteche il 16 agosto. Prossima mossa evitare il cenone di capodanno il 2 gennaio - matteosalvinimi : Paolo Becchi: 'Discoteche chiuse? Prossimo passo ad inizio settembre con il divieto di fare campagna elettorale nel… - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - Sonoinnocentema : RT @mgdj56: Prove tecniche di #Dittatura. Comanda il #DucettoConte. Discoteche chiuse benché i numeri dei contagi non siano drammatici. Ma… - carella72 : RT @foisluca84: Io comunque le discoteche le avrei chiuse tipo trent'anni fa. -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche chiuse Discoteche chiuse, il gestore: «Fermano soltanto noi ma nei bar vedo le folle» Il Messaggero Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffondere il virus”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, si schiera dalla parte del governo riguardo alla decisione di chiudere nuovamente discoteche e ...

Serie A 2020/2021: ecco il piano per ripartire, porte chiuse o aperte?

La Lega Serie A sta studiando un piano per riportare i tifosi negli stadi il prima possibile, i primi due turni del prossimo campionato a porte chiuse. MILANO – Nella giornata di ieri il Governo ha ...

