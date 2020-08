Covid-19: i dati dei rientri di oggi, 17 agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus in Campania, ecco il dato sui rientri aggiornato al 16 agosto 2020 16 August 2020 I dati dei rientri registrati dalle ASL nel territorio della regione Campania in attuazione della ... Leggi su avellinotoday

NicolaPorro : Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con… - Corriere : Speranza: «Covid, dati preoccupanti. Ai giovani lancio un appello: usate tutte le precauzioni» - marcocappato : Il patibolo contro i politici che hanno intascato il bonus è pronto. Lo hanno preparato gli stessi partiti che dei… - SandraCasini : RT @Cambiacasacca: Dopo 5 mesi, mi pare che possiamo trarre alcuni dati certi sul covid: - negli uffici della p.a. uccide, fuori no; - si d… - Kaveio1 : RT @Cambiacasacca: Dopo 5 mesi, mi pare che possiamo trarre alcuni dati certi sul covid: - negli uffici della p.a. uccide, fuori no; - si d… -