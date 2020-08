Classifica marcatori Europa League 2019/2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) : chi succederà a Olivier Giroud come bomber del secondo torneo d’Europa? Conclusa la Fase a gironi, l’Europa League 2019/2020 prosegue con la Fase ad eliminazione diretta. : a livello individuale è partita anche la sfida fra i migliori bomber del torneo, che si daranno battaglia per succedere sul trono all’attaccante del Chelsea Olivier Giroud. Il centravanti francese nella scorsa stagione si impose come capocannoniere con 11 gol, precedendo Luka Jovic del Borussia Mönchengladbach. Bruno Fernandes, passato a gennaio al Manchester United, a suon di rigori trasformati ha allungato in vetta con 8 reti. Alle sue spalle Kamada dell’Eintracht Francoforte, Sporar, passato dallo Slovan Bratislava allo Sporting, Diogo Jota del Wolves e Alfredo Morelos dei Rangers di ... Leggi su calcionews24

vikfinardi : Dopo i 15 milioni di Ibra ecco un altra barzelletta! Dybala vuole uno stipendio da 20 milioni lordi a stagione. In… - GiuliaStronati : Il retroscena di Cristiano #Lucarelli: “Nel 2005 #Moratti mi voleva all’#Inter, ma dissi di no. Avevo appena vinto… - Mauri1321 : @Ruttosporc Titolo di testa: La finale anticipata la vince il Bayern Titolo dell'articolo CR7 non basta Riassunto… - pippo_jmod : RT @TLProClub: ??| MERCATO IN ENTRATA ??| 1° COLPO DI MERCATO #FIFA21 ??| Un Bomber di razza, una vera e propria macchina da goal! Grande vog… - SteGabri : @GiorgiaCenni9 Ed oltre a questo.. non ci sono né #Ronaldo né #Messi nei primi 10 della classifica marcatori.. anch… -