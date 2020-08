Brendan Fraser: ecco com'è oggi il protagonista de La mummia (Di lunedì 17 agosto 2020) Scopriamo com'è oggi Brendan Fraser, il protagonista de La mummia, ed i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi quasi del tutto dai riflettori. Venti anni fa, Brendan Fraser rappresentava uno degli attori più in ascesa ad Hollywood, eppure la sua carriera è stata oggetto di un costante declino, i cui motivi sono da ricondurre ai problemi fisici e a quelli personali del protagonista de La mummia. ecco com'è oggi Brendan Fraser. A meno che non abbiate trascorso gli anni Novanta e Duemila in un bunker o non siate ancora maggiorenni, ricorderete dell'ascesa che all'epoca vide ... Leggi su movieplayer

weakvisions : Ho delle pulsioni per Brendan Fraser che non avete idea - Rob_Redmayne : Brendan Fraser e Rachel Weisz dannatamente perfetti per i loro ruoli #LaMummia - cinemaniaco_fb : ?????????????? La mummia: quando Brendan Fraser fu 'resuscitato' sul set del film - xclear_sky : Brendan Fraser vale metà film, l’altra metà il contesto egiziano e chi dice il contrario ha torto GUARDATE LA MUMMI… - MaiNaGioia89 : RT @IlariaGaga93: Non importa quante volte hai già visto il film e se sai tutte le battute a memoria, anche quelle in egiziano antico, se c… -