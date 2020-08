Basket, Eurolega femminile 2020/2021: sorteggiati i gironi, Schio nel gruppo B (Di lunedì 17 agosto 2020) Oggi a Monaco di Baviera si sono svolti i sorteggi della regular season di Eurolega femminile 2020/2021. La Famila Schio dovrà fronteggiare la sua avventura all’interno del gruppo B. Ricordiamo che la decisione per la ripartenza della competizione, e delle altre competizioni FIBA, sarà presa il 1° settembre. Di seguito i risultati del sorteggio: 🚨 The #EuroLeagueWomen Regular Season field is completed ✅ — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) August 17, 2020 Who will advance to the #EuroLeagueWomen Regular Season? pic.twitter.com/dhiqUB0gTW — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) August 17, 2020 Leggi su sportface

sportface2016 : #Basket Eurolega femminile 2020/2021: sorteggiati i gironi, la Famila #Schio termina nel gruppo B - nmonesi : @lorepregliasco Nel basket, le due coppe principali (EuroLega ed EuroCup) hanno format diversi da anni, non vedo pe… - PeterPenna : Legabasket, mercato: Trento chiude il roster, Roma mette nel mirino un ex Torino - alexo_si : @EmmeEmm_ 4 bei gironi da 10 squadre, e poi final eight, stile Eurolega di basket. Secondo me sarebbe bellissimo - supersonick_ : Sogno una Champions League sul modello dell’Eurolega di basket -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega Basket, Milano; Hines fissa l'obiettivo: "Vinciamo l'Eurolega" la Repubblica UFFICIALE EL - Il Maccabi rinnova Angelo Caloiaro

Angelo Caloiaro ha rinnova il suo contratto con il Maccabi Tel Aviv per la prossima stagione. Nelle 14 partite di EuroLeague Basketball disputate nel 2019/20, Caloiaro ha realizzato 5.6 punti di media ...

EuroLeague Women: definito il girone di Schio

Sorteggiato il cammino europeo di Schio.

Angelo Caloiaro ha rinnova il suo contratto con il Maccabi Tel Aviv per la prossima stagione. Nelle 14 partite di EuroLeague Basketball disputate nel 2019/20, Caloiaro ha realizzato 5.6 punti di media ...Sorteggiato il cammino europeo di Schio.