Bacoli, il sindaco Della Ragione minacciato in Municipio: “Assumi mio nipote, ti devo far uccidere” (Di lunedì 17 agosto 2020) Choc a Bacoli, dove il primo cittadino Josi Della Ragione è stato minacciato in Comune da un uomo, che ha anche cercato il contatto fisico con lui. Momenti di tensione sono stati vissuti oggi nella sede centrale del comune Della cittadina flegrea con minacce di morte rivolte verso il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione. In … Leggi su 2anews

