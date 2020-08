A quando l’uscita bonus mobilità: niente app o click day, rimborso sul conto (Di lunedì 17 agosto 2020) Il bonus mobilità 2020 è atteso per il mese di settembre, dopo continui rimandi ed il fallimento dei relativi termini di legge per la pubblicazione del modulo di richiesta online, finalmente dovremmo esserci (utilizziamo il condizionale perché, in questi casi, non è mai detta l'ultima parola fino a cose fatte). Come riportato da 'open.online', è bene chiarire che non ci sarà un'app per dispositivi mobili, ma una web-app, vale a dire un'apposita sezione del sito del Ministero dell'Ambiente su cui procedere al caricamento dei documenti richiesti per l'ottenimento del bonus mobilità 2020 sull'acquisto di monopattini elettrici, bici e biciclette elettriche (fattura o scontrino parlante, oltre che l'IBAN dell'acquirente). Il rimborso verrà accreditato direttamente sul ... Leggi su optimagazine

