#17/8/2020 Ippicanews (Di lunedì 17 agosto 2020) OGGI - Ore 22.15 TQQ a Ss. Cosma e Damiano, t, 7ª corsa, m. 2100, Jackpot: Quarté 6.754,06 euro , Quinté 3.609,95 euro . Favoriti: 4-8-7-3-2. Sorprese: 1-5-12. Inizio convegno alle 19.40. Corse ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #17 2020 Sassari, bruciano una decina di ettari di campagna in zona Bancali

Una decina di ettari di campagna e macchia mediterranea sono andati in fumo nell'agro di Sassari, in zona Bancali - La Crucca. L'incendio è divampato violento e improvviso verso le 17 e 30 di stasera, ...

Violentata a 15 anni in spiaggia: il racconto della ragazza e l'arresto di due minorenni

La denuncia di una ragazzina veneta in vacanza in Friuli. Il blitz della polizia in una colonia della località balneare LIGNANO. Una ragazzina veneta di 15 anni, in vacanza a Lignano assieme ai famili ...

