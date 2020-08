Trapani, 51enne morsa da un ragno violino: entra in coma e muore (Di domenica 16 agosto 2020) Una donna di 51 anni, di origini romene, ha perso la vita a Marsala, nel Trapanese, dopo il morso di un ragno violino. Questo aracnide , nome scientifico: Loxosceles rufescens, è tipico dei luoghi ... Leggi su tgcom24.mediaset

NuovoSud : Tragedia a Marsala, morsa da un ragno violino: morta una 51enne - NewSicilia : #Marsala, morta dopo quasi due settimane di coma per un morso di #ragnoviolino a #Marsala. #Cronaca #Trapani… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani 51enne

Una donna di 51 anni, di origini romene, ha perso la vita a Marsala, in provincia di Trapani, dopo essere stata morsa da un ragno violino. Lo riporta ‘TgCom24’. La donna è entrata in coma poche ore do ...Una donna di 51 anni, di origini romene, ha perso la vita a Marsala, nel Trapanese, dopo il morso di un ragno violino. Questo aracnide (nome scientifico: Loxosceles rufescens) è tipico dei luoghi trop ...