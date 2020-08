Torna l’orrore di Al Quaeda: crocifisso un uomo in Yemen (Di domenica 16 agosto 2020) L’organizzazione terroristica jihadista Torna a far parlare di sè nel peggiore dei modi: giustiziato un uomo accusato di spionaggio in Yemen. Alcuni uomini armati di Al Qaeda nello Yemen hanno rapito e poi crocifisso un dentista accusato dalla rete jihadista di spionaggio per conto del governo e di aver guidato attacchi di droni statunitensi contro … L'articolo Torna l’orrore di Al Quaeda: crocifisso un uomo in Yemen proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

