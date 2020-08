Terribile incidente in Moto Gp tra Zarko e Morbidelli (VIDEO) (Di domenica 16 agosto 2020) Terribile incidente in Moto Gp tra Zarko e Morbidelli. I due si sono scontrati e sono stati sbalzati entrambi via. Un volo pauroso. Sono sbattuti entrambi a terra e non hanno immediatamente ripreso conoscenza. Per fortuna, poi, entrambi si sono ripresi. Dietro di loro c’era Valentino Rosso rimasto incolume. RED FLAG HUGE CRASH involving @JohannZarco1 and @FrankyMorbido12 at Turn 3! Both riders are conscious #AustrianGP pic.twitter.com/3vewoqXvJG — MotoGP (@MotoGP) August 16, 2020 Somehow, both @YamahaMotoGP riders avoided being struck by the crashed bikes! #AustrianGP pic.twitter.com/yw7qeWkkUg — MotoGP (@MotoGP) August 16, 2020 An understandably shaken @ValeYellow46…#AustrianGP ... Leggi su ilnapolista

