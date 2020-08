Tennis, Binaghi fiducioso: “Ultimo Dpcm prevede ingressi diversi rispetto ai 1000 permessi” (Di domenica 16 agosto 2020) “L’ultimo Dpcm prevede che vi sia la possibilità di sottoporre un protocollo diverso alla regione e al Comitato Tecnico Scientifico che prevede ingressi diversi rispetto ai 1000 che sono permessi a qualsiasi manifestazione“. Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della FederTennis in merito alla possibilità di avere il pubblico sugli spalti degli Internazionali di Roma. “Solitamente vendiamo 30mila biglietti, il centrale ha una capienza di più di 10mila posti, speriamo di ottenere un numero consono ai nostri spazi, vogliamo poter soddisfare il maggior numero possibile i fan – ha spiegato Binaghi ai microfoni di Sky Sport -. Quando avremo notizie certe? Avremo ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Binaghi Tennis, Binaghi fiducioso: "Ultimo Dpcm prevede ingressi diversi rispetto ai 1000 permessi" Sportface.it Spadafora punge Binaghi (senza nominarlo): “Furbetto chi convoca le elezioni prima della nuova legge…”

In un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', il ministro difende il suo Testo Unico, ancora in attesa di approvazione: "La legge è assediata da chi teme di perdere potere. Finalmente si cambia un sis ...

Wawrinka giocherà il Challenger di Praga

Che Stan Wawrinka non sarebbe andato negli Stati Uniti per giocare la doppietta Cincinnati-US Open lo si sapeva già, ora però sappiamo anche quale sarà il primo torneo post-Covid del tre volte campion ...

