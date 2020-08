Rivolta a Gradisca d’Isonzo: i migranti danno fuoco al Cpr (Di domenica 16 agosto 2020) Gli ospiti del centro di prima accoglienza hanno tentato la fuga in massa. Durante la Rivolta è stato ferito anche un carabiniere che ha tentato di bloccare l’esodo. Tre tunisini sono stati arrestati. Una giornata particolarmente agitata, quella che è trascorsa presso il centro di prima accoglienza di Gradisca d’Isonzo. Nella località in provincia di … L'articolo Rivolta a Gradisca d’Isonzo: i migranti danno fuoco al Cpr proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LegaSalvini : Rivolta nel centro per i rimpatri di Gradisca: migranti tentano la fuga. Ferito un carabiniere - il_piccolo : ++Scoppia la rivolta al Cpr di Gradisca, un gruppo di migranti tenta la fuga. Ferito un carabiniere++ #immigrazione - Grunf74 : RT @fieraitaliana_: Questo è solo l'inizio!Gorizia, violenta rivolta nel centro rimpatri di Gradisca: carabiniere ferito alla testa, clande… - arquer12 : RT @fieraitaliana_: Questo è solo l'inizio!Gorizia, violenta rivolta nel centro rimpatri di Gradisca: carabiniere ferito alla testa, clande… - alessandrograpp : RT @fieraitaliana_: Questo è solo l'inizio!Gorizia, violenta rivolta nel centro rimpatri di Gradisca: carabiniere ferito alla testa, clande… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivolta Gradisca

La prefettura di Gorizia assicura che il tentativo di scappare da parte di alcuni migranti in protesta non è andato a buon fine. In attesa della convalida dell'arresto di tre magrebini ritenuti respon ...Ancora una rivolta, ancora disordini, nei centri che ospitano i migranti nel Paese. L'ultimo caso si registra ieri nel Centro permanenza per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia, d ...