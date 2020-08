Ragazzina violentata in spiaggia a Lignano, fermati due minorenni (Di domenica 16 agosto 2020) AGI - violentata sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro nella notte di Ferragosto. È quanto ha denunciato una 15enne di Padova che nella località friulana era arrivata con un gruppo di amici da cui poi si era momentaneamente separata. Ad abusarne sarebbero stati in tre, che nelle successive indagini sono stati individuati dagli investigatori della Squadra mobile di Udine, con l'ausilio di Polizia locale e carabinieri: sono tutti minorenni. A loro si è arrivati anche attraverso l'esame delle immagini fissate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Due sono stati fermati e uno denunciato in stato di libertà per violenza sessuale di gruppo. Immediate le reazioni negli ambienti politici friulani. "Non possiamo chiudere gli occhi davanti a questa vera e propria ... Leggi su agi

