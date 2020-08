MotoGp, in Austria vince Dovizioso (Di domenica 16 agosto 2020) L'italiano Andrea Dovizioso vince il Gp di Austria al termine di una corsa fantastica. Un successo che arriva all'indomani dall'aver annunciato il divorzio a fine stagione dalla Ducati. Il pilota che lascerà la scuderia di Borgo Panigale si è messo alla spalle Mir, Miller, Binder, Rossi, Nakagami, Petrucci, Quartararo, Lecuona e Vinales. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

