Mot Gp: Dovizioso vince in Austria, Rossi quinto (Di domenica 16 agosto 2020) Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gran Premio d'Austria del Moto Gp davanti a Mir su Suzuki. Terzo Jack Miller, sempre su Ducati. quinto Valentino Rossi su Yamaha. Nella gara caratterizzata dal pauroso incidente tra Zarco e Morbidelli, quarto è arrivato Binder con la sua Ktm. Settimo e dodicesimo gli altri italiani in gara: Petrucci e Pirro sempre su Ducati. Solo ottavo il leader del campionato Quartararo. La classifica vede quindi in testa il francese a 59 punti seguito da Vinales (oggi decimo) a 42 punti e poi gli italiani Morbidelli e Dovizioso a 31 punti. Leggi su agi

