Meret-Ospina: uno è (probabilmente) di troppo (Di domenica 16 agosto 2020) Uno pare essere di troppo. Difficile pensare che nella prossima stagione David Ospina ed Alex Meret possano convivere come accaduto in questa stagione. Leggi su tuttonapoli

raffaelemanci14 : RT @roccor28: @SSCNAPOLI VENDETE OSPINA, #MERET NON SI TOCCA, CAZZO. ?? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Il Napoli orientato a dare fiducia a Meret, Ospina può finire sul mercato - tuttonapoli : Meret-Ospina: uno è (probabilmente) di troppo - lellod63 : RT @roccor28: @SSCNAPOLI VENDETE OSPINA, #MERET NON SI TOCCA, CAZZO. ?? - EresMar_ : @HaruhiBlack Un po' di casini diversi. Basta Meret, Ospina cazzi e mazzi. ?? -

Uno pare essere di troppo. Difficile pensare che nella prossima stagione David Ospina ed Alex Meret possano convivere come accaduto in questa stagione. L’agente di Meret, Federico Pastorello, è stato ...Senza titolarità Alex Meret lascerà Napoli, anche in prestito per poter giocare con continuità e non perdere la Nazionale. L’esperienza non manca: il giovane portiere ha fatto spesso la differenza in ...