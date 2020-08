Liverpool, Thiago Alcantara ad un passo: nelle prossime ore l’ufficialità (Di domenica 16 agosto 2020) Il Liverpool riparte da Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo – come riporta RMC Sport – ha trovato l’accordo con il club inglese per un contratto di quattro anni e sarà il primo, grande colpo del calciomercato dei reds. Secondo quanto riporta RMC Sport, il giocatore avrebbe già salutato i suoi compagni al Bayern Monaco e starebbe cercando casa a Liverpool. Dopo Barcellona e Bayern Monaco, il classe 1991 è pronto alla sua prima avventura in Premier League. Leggi su sportface

