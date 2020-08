La Spagna si interroga: il nostro calcio è superato? (Di domenica 16 agosto 2020) Appena la scorsa estate, l’Italia dei presunti esperti di calcio festeggiava perché era finalmente folta la pattuglia degli allenatori del nuovo calcio (che in realtà è già vecchio), il calcio dell’inutile possesso palla, il cosiddetto calcio posizionale che in questa Champions si è andato a schiantare. L’Italia ci stava arrivando con dieci anni di ritardo anche se – va detto – nella stessa Italia Gasperini stava riportando in auge il calcio uomo contro uomo, basato sugli scontri diretti e la marcatura uomo. Ovviamente riadattato ai tempi contemporanei. In Spagna adesso si interrogano sull’efficacia del loro football. Era dalla stagione 2006-2007 che non c’erano squadre spagnole in semifinale ... Leggi su ilnapolista

ROMA / MADRID / ZAGABRIA / ATENE - I casi di coronavirus hanno recentemente ripreso a crescere in diversi Paesi, anche in alcuni considerati come papabili mete per effettuare le proprie vacanze. Mentr ...

Juan Carlos I di Spagna: tutte le curiosità sull’ex sovrano padre di re Felipe VI

Dalle luci del trono di Spagna alla scelta di lasciare tutto e andare via dalla madrepatria: scopriamo tutto sull’ex re Juan Carlos I. Juan Carlos è l’ex re della Spagna, sul trono dal 1975 al 2014 (l ...

