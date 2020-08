Il Pentagono crea una divisione per studiare gli UFO: obiettivo comprendere la loro natura e origine (Di domenica 16 agosto 2020) Il Pentagono crea una divisione per studiare gli Ufo. L’obiettivo è “comprendere e conoscere meglio la natura e l’origine” dei fenomeni riguardanti gli oggetti volanti non identificati. La divisione dovrà “individuare, analizzare e catalogare i fenomeni aerei non identificati che – spiega il Pentagono – potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

