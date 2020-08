Ignazio Moser, rottura con Cecilia e flirt con Anna Safroncik? La replica (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo le numerose voci e presunti scoop riportati nei giorni scorsi, Ignazio Moser ha rotto il silenzio. Da giorni infatti filtra che l’ex ciclista e Cecilia Rodriguez si sarebbero lasciati, ma anche che lo stesso Moser avrebbe trovato conforto tra le braccia di un’altra donna, l’attrice Anna Safroncik. Anche lei ha voluto dire la sua sul nuovo gossip dell’estate. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati? Sembrano lontani, quantomeno vedendo gli ultimi scoop rilanciati dai tabloid specializzati, i giorni in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembravano voler allargare la famiglia. Un desiderio su cui sono stati interpellati più riprese, ... Leggi su thesocialpost

