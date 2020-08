Governo: chiuse discoteche e mascherine obbligatorie all’aperto dalle 18:00 (Di domenica 16 agosto 2020) Vietato ballare anche in lidi, bar e ristoranti. Interventi sulla movida. Previsto un ristoro per i gestori dei locali. Sul tavolo 100 milioni di euro. Gli oltre 600 contagi di ieri, la crescita costante dei numeri, i ragazzi ricoverati in condizioni severe spaventano il Governo. Che ha deciso di non aspettare oltre. E, nella riunione con i governatori convocata dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, ha chiesto di chiudere da domani discoteche e qualsiasi luogo dove si tengono serate danzanti, dalle sale da ballo ai lidi. Il Governo farebbe venire meno la deroga al Dpcm che ha finora consentito ai presidenti di Regione di aprire le discoteche. Il confronto non è facile. Alcuni governatori resistono, chiedono di procrastinare la chiusura almeno di una ... Leggi su howtodofor

